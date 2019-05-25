Одесские активисты протестовали против выступления российской певицы: но концерт состоялся

Концертом Елены Темниковой ночной клуб “Ибица” решил открыть летний сезон.

Однако одесские активисты посчитали недопустимым выступление артистки в Одессе, поскольку она поддерживает политику властей страны-агрессора. Следовательно, не должна выступать на территории Украины.

Как сообщает УНИАН, поздно вечером в пятницу несколько десятков проукраинских активистов собрались у ночного клуба с плакатами “Темникова – подруга Путина”, “Елена Темникова прочь с чужой земли!” Также они раздавали листовки с коллажем, на котором Темникова “одевает” лицо Владимира Путина.

Участники протеста заявили, что они вышли на мирную акцию. Выкрикивая патриотические лозунги – “Слава Україні!”, “Україна – понад усе!”, “Слава нації!” – они, сожгли флаг России, объяснив это тем, что под этим флагом певица приехала в Одессу.

Впрочем, концерт исполнительницы все-равно состоялся: СБУ не запретила въезд Темниковой в Украину.

Напомним, недавно активисты устроили протест у офиса “Укртрансбезпеки”.

Фото: Думская