Одесская теннисистка одержала очередную победу на престижном турнире

Встреча продолжалась 155 минут. Несмотря на боль в животе, Ястремская подала шесть эйсов, в то время, как её соперница — четыре. Даяна допустила четыре двойные ошибки, а Грачева — семь.

Ястремская успешно реализовала шесть из тринадцати брейк-пойнтов, в то время, как ее оппонентка — шесть из четырнадцати.

Это уже вторая встреча теннисисток в 2024 году на турнирах Большого Шлема, и оба раза победу одержала Ястремская. На открытом чемпионате Австралии она также оказалась сильнее.

В третьем раунде Ястремская встретится с хорваткой Донной Векич (WTA 37).

До этого в первом раунде Ястремская победила Надю Подороску из Аргентины в двух сетах — 6:1, 7:6.