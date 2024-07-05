Одеська тенісистка здобула чергову перемогу на престижному турнірі

Одеська тенісистка здобула чергову перемогу на престижному турнірі

У другому раунді турніру Grand Slam Wimbledon одеська тенісистка Даяна Ястремська перемогла француженку з російським корінням Варвару Грачову з рахунком 3:6, 6:4, 7:6.

Зустріч тривала 155 хвилин. Незважаючи на біль у животі, Ястремська подала шість ейсів, у той час, як її суперниця – чотири. Даяна допустила чотири подвійні помилки, а Грачова – сім.

Ястремська успішно реалізувала шість із тринадцяти брейк-пойнтів, у той час, як її опонентка – шість із чотирнадцяти.

Це вже друга зустріч тенісисток у 2024 році на турнірах Великого Шлема, і обидва рази перемогу здобула Ястремська. На відкритому чемпіонаті Австралії вона також виявилася сильнішою.

У третьому раунді Ястремська зустрінеться з хорваткою Донною Векич (WTA 37).

До цього у першому раунді Ястремська перемогла Надю Подороску з Аргентини у двох сетах – 6:1, 7:6.

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