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«Одесская Жизнь» поздравляет Защитников и Защитниц Украины с праздником

«Одесская Жизнь» поздравляет Защитников и Защитниц Украины с праздником

14 октября украинцы празднуют День Защитников и Защитниц Украины. Сейчас, когда наша страна вынуждена сражаться за саму свою жизнь, как никогда раньше, мы видим и ценим их дело.

Дату 14 октября отмечается с 2014 года. Тогда российская федерация впервые вторглась в нашу страну, захватив Крым и часть Донбасса. А спустя восемь лет решила просто стереть с Украину с карты мира.

Потому сейчас Защитникам и Защитницам совсем не до празднований. Каждый день, час и минуту они, рискуя жизнью и здоровьем, защищают украинцев от вторжения орды 21 века.

Когда 24 февраля 2022 враг начал полномасштабное вторжение, число защитников лишь возросло. Десятки тысячи украинцев отправились добровольно защищать родную землю.

«Одесская Жизнь» гордится своими сотрудниками, которые тоже не остались в стороне и стали частью ВСУ до того момента, когда оккупанты будут изгнаны с нашей земли. Вместе с другими воинами, они сражаются на фронте и даже получают ранения.

Мы уверены в нашей Победе, и хотим пожелать нашим Защитникам и Защитницам самого главного — всем встретить живыми и здоровыми тот день, когда последний российский захватчик уберется прочь с украинской земли.

Рисунок: Радио Свобода

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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