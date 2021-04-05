Одесская трагедия: «шарийцы» предложили установить памятный знак в память о «куликовцах» – кто «за» и «против»? (видео)

Пять из шести фракций депутатов Одесского районного совета на внеочередном заседании поддержали инициативу установки памятного знака погибшим в Доме профсоюзов на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

Данная инициатива исходила от «Партии Шария». Ее озвучил депутат от этой партии Александр Черноиваненко.

Как сообщила глава фракции «Европейская Солидарность» в Одесском райсовете Валентина Шульц, ее политсила не принимала участие в голосовании. Более того, накануне скандального голосования депутаты «Евросолидарности» в полном составе покинули сессионный зал в знак протеста против принятия программы, по которой райсовет «простимулировал» будущих сотрудников райгосадминистрации на миллионы гривен.

Как написала у себя в Facebook Валентина Шульц, решение об установке мемориала в память о «куликовцах» «является откровенно пророссийским и несет в себе пропагандистский характер и в условиях и без того нестабильной ситуации в Одессе и Украине в целом грозит полной дестабилизацией общественных настроений».

Также она добавила, что фракция «Европейской Солидарности» будет просить СБУ привлечь главу райсовета Виталия Барвиненко и депутатов к ответственности за подыгрывание российской пропаганде.

Позже глава фракции президентской политсилы «Слуга народа» в Одесском райсовете Дмитрий Шпинарев заявил, что представители «слуг» не голосовали в поддержку заявления «шарийцев» по поводу установки памятника погибшим в Доме профсоюзов.

Однако на видеозаписи сессии видно, как обращение поддерживают все присутствующие депутаты, кроме представителей «Евросолидарности», а председатель совета Виталий Барвиненко объявляет, что решение принято «единогласно».

А по словам Виталия Барвиненко, в тот день депутаты райсовета всего лишь якобы поддержали создание рабочей группы, которая должна разработать предложения по увековечению памяти жертв трагедии 2 мая.

«Правда, до этого депутатам раздали другой текст, где прямо говорилось о необходимости установки памятника конкретно «куликовцам». Именно его зачитывал во время сессии Черноиваненко. По нашим данным, голосование за этот провокационный документ было необходимо Барвиненко, чтобы протащить программу, по которой собрание «простимулировало» будущих сотрудников райгосадминистрации на миллионы гривен… Как бы то ни было, никаких правовых последствий это решение районного собрания иметь не будет – в отличие от политических», – полагает «Думская».

Справка:

2 мая 2014 года футбольные болельщики одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» запланировали перед матчем своих команд проукраинский марш по центру Одессы. Ранее их оппоненты-антимайдановцы начали призывать в соцсетях к нападению на участников этого движения, что и произошло. Противостояние, начавшееся в центре Одессы (тогда были застрелены десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков) закончилось масштабным пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда погибли 48 человек.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько правды в мифах о событиях 2 мая.

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Фото Таи Найденко, видео – «Думская»