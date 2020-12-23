В одесском Доме профсоюзов могут разместить областной архив

Сегодня Одесский областной архив располагается в здании бывшей Бродской синагоги, признанном ГСЧС аварийным. К тому же, «на птичьих правах». В 2016 году облсовет вернул бывшую синагогу еврейской громаде. И уже несколько лет Государственная архивная служба Украины ищет здание для переезда архива.

Последний вариант – здание на Ришельевской, 8, где ранее располагался Национальный банк Украины, по словам руководства архива, было вполне подходящим для офиса. Но распоряжением Кабинета министров от 12 августа 2020 года было передано сфере управления Минюста.

А в сентябре глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, начальник Южного межрегионального управления Министерства юстиции Тимофей Дудин и директор Одесского областного архива Петр Лукьянчук встретились в Одессе, чтобы подыскать, в конце концов, новое здание для архива, которое соответствовало бы всем требованиям обеспечения сохранности более 2 миллионов документов.

Одно из предложений – помещение главного корпуса Южного межрегионального управления Минюста на улице Богдана Хмельницкого, 34. Но расположенное над катакомбами, с деревянными перекрытиями, оно никак не соответствовало требованиям сохранности документов. К тому же и площадь помещений – всего 1,4 тысячи квадратных метров – для областного архива недостаточна.

Рассматривались как временные варианты здания на Разумовской, 37 и Пироговской, 27в. Площадь здесь в два раза больше, но и ее недостаточно для хранения архивных фондов и размещения офиса.

Единственный вариант – передача этих строений региональному управлению Минюста для дальнейшего их обмена на здания, более приемлемые для хранения документов.

О возможности предоставления архиву здания Дома профсоюзов, по словам архивистов, было упомянуто в кулуарной беседе. Правда, строение принадлежит Федерации профсоюзов Одесской области, которую взамен необходимо обеспечить соответствующим административным помещением. И на сегодняшний день, по информации сотрудников архива, профсоюзы здание отдавать отказались. Выгодней его продать.

А вот в Одесской областной администрации, чьим структурным подразделением является областной архив, возможность его переселения в Дом профсоюзов не озвучивают. Как вариант, предлагают в качестве временного офиса помещения «Имексбанка» на Гагарина, 12.

На сегодняшний день поиски возможных вариантов размещения Государственного архива Одесской области, по словам его руководства, продолжаются. Но любое здание, отведенное под архив, обязательно потребует перестройки, убеждены архивисты. А если подходить к этому вопросу по-государственному, то не обменом заниматься надо, а «выбивать» деньги на постройку его нового здания на бюджетных комиссиях Кабмина.

Сегодня Государственный архив Одесской области является одним из самых больших архивов в Украине. С 1942 года он располагается в здании Бродской синагоги – памятнике архитектуры местного значения, построенном в 1863-1870 годах. В архиве хранятся документы, начиная с 1572 года и по сегодняшний день.

Хранилища, по словам архивистов, заполнены «более чем на 100%». Но на данный момент здесь нет системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

После того, как архиву найдут достойное здание для «новоселья», здание синагоги передадут еврейской громаде.