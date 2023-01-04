В СБУ рассказали о масштабной коррупции на Одесской таможне

Более 10 чиновников и свыше 370 предприятий были задействованы в разворовывании миллионов гривен на экспорте украинского зерна на таможне в Одесской области

О ликвидации масштабной коррупционной схемы на таможне сообщили в пресс-службе регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ отметили, что среди причастных – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Они наладили механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна.

Для этого было привлечено более 370 комических структур со всеми признаками фиктивных предприятий. Подозреваемые массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Пшеница экспортировалась из зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

Подозрения пока еще не объявлены. На данный момент ведется расследование для установления всех обстоятельств, определения убытков и привлечения виновных к ответственности.