Одесская Сторожевая башня стала опасной зоной (фото)

Сторожевая башня одесского Карантина – место не только историческое, но с 2014 года и туристическое. Сейчас, когда выглянуло солнце, на смотровой площадке Сторожевой башни снова появились отдыхающие. Отсюда такой вид на море и порт! Но если забраться на смотровую площадку можно, то рядом – все иначе: оградительные ленты и надпись «Опасная зона!»

Этот кусочек истории был восстановлен в 2014 году. Тогда Сторожевая башня стала не только архитектурным, но и туристическим объектом.

Позже там появилось «Подворье Джинестра»: к южной башне одесского Карантина пристроили зубчатую стену и еще одно здание.

Вандалы это место стороной не обходили: ломали деревянные перекрытия, черепицу и даже крушили каменную кладку.

Ну а сегодня мы видим то, что видим. И уже «официально» здесь вывешено объявление, что место это не только историческое и туристическое, но и элементарно опасное, остро нуждающееся в ремонте.

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