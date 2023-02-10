Одесская ПВО сегодня отлично поработала: подробности

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В своем официальном телеграм-канале он написал:

Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесщины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесщины, вы лучшие! Слава Украине!

Отметим, что в этот раз во время вражеской атаке в городе даже не выключали свет, хотя такая вероятность и была. Судя по всему, сегодня все ракеты, направленные на энергетическую инфраструктуру региона были сбиты. Катастрофические последствия предыдущего ракетного удара 26 января не повторились.

К сожалению, другие украинские регионы пострадали. В ДТЭК сообщили, что повреждены 4 теплоэлектростанции. Ранены два сотрудника.

Напомним, что сегодня, 10 февраля государство-террорист российская федерация нанесла 14-й массированный ракетный удар по территории Украины. Главная цель агрессоров — объекты энергетики. Россияне хотя оставить украинцев без света, тепла, воды и связи.