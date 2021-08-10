Об этом пишет «Думская».

Гончаренко сказал о том, что Одесский художественный музей должен носить имя, когда возлагал цветы у стен музея в память о его умершем директоре.

Музей, который он, как и свои картины, оставил нам. И как подписаны его картины, так же мы должны подписать Музей. Одесский Художественный музей должен получить имя. Имя Александра Ройтбурда. Музей імені Пана Ройтбурда,

— заявил Гончаренко.

Ранее депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович предложил назвать в Одессе одну из улиц в честь Александра Ройтбурда.

Прощание с Александром Ройтбурдом пройдет 11 августа в 10:00 во дворе Одесского художественного музея.

Напомним, что директор Одесского художественного музея и знаменитый художник Александр Ройтбурд умер 8 августа после тяжелой болезни