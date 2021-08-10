Новости Одессы и Одесской области

Нардеп предложил назвать Одесский художественный музей именем Александра Ройтбурда

Нардеп предложил назвать Одесский художественный музей именем Александра Ройтбурда

Такое предложение высказал народный депутат Алексей Гончаренко, представляющий Одессу в Верховной Раде.

Об этом пишет «Думская».

Гончаренко сказал о том, что Одесский художественный музей должен носить имя, когда возлагал цветы у стен музея в память о его умершем директоре.

Музей, который он, как и свои картины, оставил нам. И как подписаны его картины, так же мы должны подписать Музей. Одесский Художественный музей должен получить имя. Имя Александра Ройтбурда. Музей імені Пана Ройтбурда,

— заявил Гончаренко.

Ранее депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович предложил назвать в Одессе одну из улиц в честь Александра Ройтбурда.

Прощание с Александром Ройтбурдом пройдет 11 августа в 10:00 во дворе Одесского художественного музея.

Напомним, что директор Одесского художественного музея и знаменитый художник Александр Ройтбурд умер 8 августа после тяжелой болезни

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить