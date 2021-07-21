Коронавирус 21 июля: в Одесской области почти шесть десятков заболевших

По состоянию на утро среды, 21 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 24 больше меньше по сравнению с предыдущим днем.

Система мониторинга заболеваемости коронавирусом СНБО Украины сообщает, что на сегодняшний день на Одесчине с начала пандемии коронавирусом заразились 141 544 человека. Смертей от ковид за последние сутки зарегистрировано на было. Выздоровели 24 человека. Болеют 840

Всего в Украине на утро 21 июля выявили 655 случаев COVID-19 против 598 сутками ранее. Общее число заражений в стране с момента начала пандемии и до сегодняшнего дня составляет 2 245 930 человек. За сутки умерли 13 человек, выздоровели 577 больных.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с сегодняшнего дня, 21 июля, получить вакцину от коронавируса можно без предварительной регистрации всем желающим.