В одесском Луна-парке на высоте застряли люди: неожиданная реакция одесситов

Один из аттракционов в парке Шевченко сломался вечером 5 марта. На высоте остались около десятка человек. Соцсети неожиданно взорвались негодованием в адрес самих пострадавших.

Воскресным вечером 5 марта в одесских телеграм-каналах стали публиковать снимок одного из аттракционов Луна-парка в парке Шевченко. Его кабина с людьми застряла на высоте, где пострадавшие провели около часа. Затем их благополучно спустили с высоты.

Вот только сочувствия к пострадавшим в происшествии у пользователей одесских пабликов не возникло. Наоборот, случившееся стало поводом для гневных и едких замечаний относительно того, что пока кто-то защищает Украину на фронте, рискуя жизнью, или все силы тратит на помощь армии или переселенцам, другие развлекаются как ни в чем ни бывало, как будто в стране не происходит сейчас величайшая трагедия.

— Комусь ще не хватає — острих ощущений, — ехидничает одна из комментаторов.

— Одни куклы надутые по ночным клубам шастают, другим на аттракционам весело, вот пусть там и сидят, — вторит ей вторая.

— Там наверное и парни призывного возраста были, — добавляет третий.

— Одни на фронте гибнут, а другим весело, стыд и позор, — уже абсолютно серьезен следующий комментатор.

Впрочем, были и те кто пытался оправдать отдыхающих, имея в виду, что обыденную, по сути, ситуацию сильно раздувают:

— Согласен, стыд и позор каждому кто не погиб на фронте! — иронизирует один из одесситов.

— Отакий рівень правового мислення у нашого населення — відразу «зраду-зрадоньку» розганяють, не розбираючись, — вторит ему другой комментатор.

И хотя в результате происшествия никто не пострадал, а само оно длилось не более получаса, споры в соцсетях о том, морально или нет отдыхать и развлекаться в военной время, продолжаются до сих пор.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что боксер-знаменитость из Одесской области Василий Ломаченко сфотографировался с кадыровцем.

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