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Одесская область: пьяные «покатушки» на мотоцикле привели к гибели подростка

Одесская область: пьяные «покатушки» на мотоцикле привели к гибели подростка

Вечером субботы, 27 мая 2023 года, в Подольском районе Одесской области случилось смертельное ДТП с участием двух подростков. Один из них погиб, а второй травмировался.

По информации областного управления полиции, около десяти часов вечера в селе Гвоздавка Вторая Любашевской ОТГ 16-летний парень ехал на мотоцикле с 14-летним пассажиром и, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в забор одного из частных домов.

На место происшествия вызвали медиков. Но, как выяснилось, младший из подростков, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете скорой помощи.

Старшего юношу доставили в больницу, где ему диагностировали ушибы, ссадины и политравму.

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители. По факту вождения мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в Одессе патрульные задержали 16-летнюю девушку, которая которая взяла чужой автомобиль, села пьяной за руль и угодила в ДТП.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как в поселке пол Одессой 19-летний парень погиб при столкновении его авто с деревом.

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Фото ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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