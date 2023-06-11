Одесская область: на Хаджибейском лимане спасли тонущего мужчину

На Хаджибейском лимане в Одесской области спасли мужчину, который едва не утонул во время отдыха с друзьями. Об этом рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Прибывшие по вызову на место происшествия медики скорой помощи диагностировали у пострадавшего «неполное утопление в пресной воде» вследствие эпилепсии. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу.

«Напоминаем, что во время отдыха на воде следует быть очень внимательными и осторожными. Следует купаться только в определенных местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей следить за маленькими детьми, чтобы не допустить трагедии», – отмечают в Центре экстренной медпомощи.

При этом следует напомнить, что находиться на водоемах Одесской области сейчас запрещено, и что ни одно место для купания в области не определено.

Как сообщала «Одесская жизнь», 8 июня в селе Сербка Березовского района Одесской области во время отдыха на местном водоеме утонул 15-летний подросток.