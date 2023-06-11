Одеська область: на Хаджибейському лимані врятували чоловіка, який тонув

На Хаджибейському лимані в Одеській області врятували чоловіка, який ледь не потонув під час відпочинку з друзями. Про це розповіли в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики швидкої допомоги, які прибули за викликом на місце події, діагностували у постраждалого «неповне втоплення в прісній воді» внаслідок епілепсії. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні.

«Нагадуємо, що під час відпочинку на воді слід бути дуже уважними та обережними. Слід купатися лише у певних місцях та не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння. Також закликаємо батьків стежити за маленькими дітьми, щоб не допустити трагедії», – наголошують у Центрі екстреної медичної допомоги.

При цьому слід нагадати, що знаходитись на водоймах Одеської області зараз заборонено, і що жодне місце для купання в області не визначено.

Як повідомляло «Одеське життя», 8 червня у селі Сербка Березовського району Одеської області під час відпочинку на місцевій водоймі потонув 15-річний підліток.