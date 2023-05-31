В Одесской области дрон помог поймать «уклонистов» (видео)

Дроны помогают сотрудникам Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) выявлять и задерживать нарушителей границы, плавсредства на водных участках границы и противодействовать незаконному перемещению товаров через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского пограничного отряда использовал дрон для обнаружения группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Эти лица привлечены к ответственности согласно части 2 статьи 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях — им грозит штраф до 8500 грн.

Коптеры, известные как «воздушные глаза», не только помогают следить за перемещением вражеской живой силы и техники и обеспечивают корректировку огня и доставку «взрывных подарков» для врага. Дроны стали незаменимыми помощниками ГНСУ в раскрытии и задержании нарушителей государственной границы, выявлении незаконных плавсредств на водных участках границы и борьбе с контрабандой.

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Фото и видео: ДПСУ