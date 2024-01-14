Одеська область: з крижаного полону визволили пасажирський автобус та легкові авто (фото)

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За інформацією рятувальників, у селі Кошари Южненської територіальної громади Одеського району на слизькій ділянці дороги застряг автобус MAN. Співробітники ДСНС витягли його за допомогою свого авто.

В аналогічній ситуації опинився напередодні і автомобіль Mercedes Sprinter у Березівському районі поблизу села Анатолівка.

А в Подільському районі, за межами села Миронита та села Окни, допомога рятувальників знадобилася водіям двох транспортних засобів, які не могли подолати складні ділянки доріг, що обмерзли через ожеледицю.

Рятувальники оперативно звільнили всі авто за допомогою буксирувальних тросів.

Нагадаємо, на сьогоднішній день, 14 січня, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження через сильний південно-західний вітер. За прогнозами, на дорогах утримається ожеледь.