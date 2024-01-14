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Одеська область: з крижаного полону визволили пасажирський автобус та легкові авто (фото)

Одеська область: з крижаного полону визволили пасажирський автобус та легкові авто (фото)

На Одещині зберігається по-справжньому зимова погода. А через сніг та ожеледицю ситуація на дорогах складна. Так, у суботу, 13 січня, рятувальникам довелося визволяти з крижаного полону пасажирський автобус та легкові авто.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За інформацією рятувальників, у селі Кошари Южненської територіальної громади Одеського району на слизькій ділянці дороги застряг автобус MAN. Співробітники ДСНС витягли його за допомогою свого авто.

Рятувальники допомагають витягти автобус з крижаної пастки

В Одеській області застряг на дорозі автобус

В аналогічній ситуації опинився напередодні і автомобіль Mercedes Sprinter у Березівському районі поблизу села Анатолівка.

А в Подільському районі, за межами села Миронита та села Окни, допомога рятувальників знадобилася водіям двох транспортних засобів, які не могли подолати складні ділянки доріг, що обмерзли через ожеледицю.

Рятувальники допомагають витягти авто зі снігового замету

Мікроавтобус застряг на слизькій трасі

Рятувальники оперативно звільнили всі авто за допомогою буксирувальних тросів.

Нагадаємо, на сьогоднішній день, 14 січня, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження через сильний південно-західний вітер. За прогнозами, на дорогах утримається ожеледь.

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