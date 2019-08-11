Одесская Музкомедия приглашает: легендарная «Белая акация» — open-air

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного 14 августа в 20.00 на летней площадке Одесского морвокзала представляет open-air оперетты Исаака Дунаевского «БЕЛАЯ АКАЦИЯ».

Легендарная оперетта, поставленная в 1956 году на нашей сцене, стала визитной карточкой театра и нашего города!

В 1957 году по спектаклю был снят фильм, который 12 мая 1958 года вышел на экраны, после чего «театр вырвался в лидеры своего вида искусства», а артисты, исполнившие в нем главные роли (Михаил Водяной, Евгения Дембская, Идалия Иванова) — любимцами публики.

Одесситы помнят, как сбегались все, от мала до велика, в порт встречать приход китобойной флотилии. Это было событие, праздник! Вот и сейчас всех одесситов и гостей города приглашают в порт на летнюю площадку Морвокзала, чтобы под плеск волн и запах моря с видом на Воронцовский маяк встретить возвращение легендарной оперетты, насладиться прекрасной музыкой Исаака Дунаевского и почувствовать себя частью той Одессы, которая уже стала мифом.

Песня Тони об Одессе из оперетты «Белая акация» в 2011 году стала официальным гимном нашего города. Фрагмент именно этой мелодии играют куранты на Думской площади.

14 августа наш Морвокзал станет тем дружным одесским двором у самого Черного моря, где жили, дружили, любили, пели и ждали моряков из долгих рейсов…

Фото: организаторы, usionline.com