Одесская мэрия не будет участвовать в торгах за санаторий «Молдова»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 марта планирует провести аукцион по продаже имущественных прав на здания санатория «Молдова». Однако Одесский горсовет не намерен в нем участвовать.

Об этом сообщила директор юридического департамента Одесского городского совета Инна Поповская.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», Фонд гарантирования вкладов на аукционе собирается реализовать имущество обанкротившегося «Платинум банка».

В фонде утверждают, что санаторий находился на балансе этого банка. В 2016 году фирма «Макстгрупп» подарила «Платинум банку» строения «Молдовы», а через полгода заявила о своем банкротстве. Впоследствии договор дарения был признан недействительным, и суд признал право собственности на санаторий за ООО «Макстгруп».

Но судебные разбирательства на этом не закончились. Право собственности на здания оспаривает Государственная канцелярия Республики Молдова.

При этом «Макстгруп» уже начал оформлять землю под корпусами.

Сейчас в мэрии Одессы заявляют, что пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается продать здания санатория, объявился новый владелец. Он не имеет долгов перед «Платинум банком» и уже хочет отменить торги.

Так или иначе, мэрия однозначно не примет участия в торгах, даже если они состоятся:

«Именно право требования задолженности выставлено на продажу. Долг был у предыдущего собственника, а на сегодняшний день собственником уже продолжительное время является не то лицо, которое брало в долг у банка. Поэтому эти торги невозможны с точки зрения здравого смысла», – пояснила Инна Поповская.

По информации различных источников, территорию «Молдовы» хотят застроить. Тут хотят оставить только главный корпус санатория, а на остальной территории построят многоэтажных дома.

Напомним, “Одесская жизнь” делала фоторепортаж о том, как сейчас выглядит санаторий “Молдова”.

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