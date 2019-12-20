Новая «горячая точка» назревает в Одессе: суд не вернул Молдове санаторий в Аркадии

Хозяйственный суд Одесской области отказал в иске Государственной канцелярии Республики Молдова о возвращении в госсобственность одесского санатория “Молдова”. Несмотря на то, что покупатель здравницы не выполнил условия сделки, суд решил стать на его сторону и оставить помещения в его собственности.

Об этом сообщает ОО «Зеленый лист» на своей Facebook странице.

Суд рассматривал иск молдавской стороны к ООО «Макстгрупп». Санаторий ранее находился в госсобственности государства Молдова, а в 2008 году его решили продать частной компании. Однако покупатель не выполнил условия сделки – выплатил половину суммы, за что получил иск от Госканцелярии Республики Молдова с целью расторжения договора.

Несмотря на это, в 2010 году Хозяйственный суд Одесской области оставил собственность в руках частной компании. Далее Госканцелярия Молдовы не обращалась в суд в течение нескольких лет. А вот в Одессе в 2018 году депутаты Одесского горсовета проголосовали за разрешение для ООО «Макстгрупп» на разработку проекта отвода земли площадью 4,7 гектар.

В это же время активистам стало известно, что санаторий хотят застроить высотками, но сохранить фасадный исторический корпус «Молдовы», в котором планируют сделать элитный отель.

Однако суд на этой неделе принял решение не отдавать санаторий государству Молдова. Истец будет готовить апелляцию и оспаривать такое решение суда.

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая на своей странице в Facebook, прокомментировала ситуацию вокруг санатория: «Территория санатория “Молдова” — это рекреационная зона Одессы, не предназначенная для высотного строительства ни с технической, ни с этической точки зрения. Во-первых, высотки в этом месте приведут к транспортному коллапсу в районе Генуэзской. Во-вторых, строительство уничтожит рекреационную зону и санаторный потенциал. В-третьих, город рискует потерять действующее бомбоубежище».

Корреспондент “Одесской жизни” отправился в санаторий, чтобы запечатлеть, как выглядит “Молдова” на сегодняшний день.

Фото: Артем Виноградов

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