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Одесская Барби переехала в Москву, где подхватила коронавирус и анорексию

Одесская Барби переехала в Москву, где подхватила коронавирус и анорексию

Модель, после того как перенесла коронавирус, стала весить 38 килограммов.

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Об этом Валерия Лукьянова сама сообщила в своем блоге в социальной сети Instagram.

Валерия Лукьянова называет себя Аматуе, но больше известна как Одесская Барби. Так ее стали называть из-за стремления походить на известную игрушечную куклу. Женщина даже делала себе пластические операции, чтобы приблизить параметры своего тела к кукольным.

Сейчас она живет в Москве, перешла на веганскую диету и называет себя духовным учителем.

Впрочем, это не уберегло ее от коронавируса, который она перенесла около месяца назад.

В своем блоге Одесская Барби написала:

Внимание, я подцепила корону))) Тест был положительным. Надо ли говорить, что я перенесла бессимптомно? При чем это был дельта штамм. Все, что было из симптомов — это 2 дня потоотделение, когда спала, вся одежда и простыня была мокрой. И дня 4 не было никаких запахов и вкусов, все было пресным, от чего пропал аппетит от слова совсем, в итоге минус 5 кг!

Модель написала также, что после перенесенной болезни ее вес опыстился с 43 до 38 кг. Ей нечего было надеть, потому что с нее «падали все штаны».

Сейчас Валерия занята набором веса, но за месяц так и не смогла достигнуть прежней цифры на весах в 43 кг:

Быстро начала есть 3 раза в день, буквально впихивать в себя еду, в том числе и запивать протеином все это дело. Вставала и ела несколько раз в 3 часа ночи, чтобы точно вес набрать. Продолжаю набирать.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что Валерия Лукьянова много времени проводит в Китае, где пользуется огромной популярностью из-за своей кукольно-мультяшной внешности.

Но теперь абсолютное большинство снимков в ее блоге из Москвы, где она, по-видимому обосновалась.

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Фото со страницы Валерии Лукьяновой в Instagram

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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