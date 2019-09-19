Барби из Одессы “откорректировала” мамину фигуру в фотошопе

Одесситка Валерия Лукьянова, прославившаяся кукольной внешностью, выложила снимок родительницы в Инстаграме. На нем женщина позирует в купальнике и кепке-козырьке с надписью “Крым”.

Она стоит на морском берегу. На заднем фоне виднеются горы.

Судя по комментариям Валерии под фото, она его выставила для того, чтобы повыгоднее представить собственную программу омоложения.

Смотрите, мол, какая моя мама стройная. Дескать, все потому, что использует рекомендуемые Валерией средства – набор для похудения и коррекции фигуры.

“Хотите в ее возрасте выглядеть так же? Тогда косметика – к вашим услугам”, – написала она.

Если верить фото, мать Барби действительно может похвастаться подтянутой фигурой. Однако, присмотревшись, можно заметить, что уж слишком тонкая у нее талия. При этом видно, что размыт фон в этой области на фото.

Это сразу разглядели поклонники, заподозрив, что Аматуе обработала снимок, подкорректировав мамину фигуру в фотошопе.

“Она настолько худая, что со стороны спины “поплыли” камни”, – отметил один из пользователей соцсетей.

Фото: Инстаграм Валерии Лукьяновой