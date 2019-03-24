﻿ Одесситы высадили деревья в Летнем театре - Одесская Жизнь

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Одесситы высадили деревья в Летнем театре

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  • летний
  • летний
  • летний
  • летний

Сегодня в Летнем состоялся очередной – четвертый – субботник.

По сравнению с прошлым субботником, сегодня людей собралось в разы больше. Активисты продолжили уборку камней, из которых когда-то была сложена сцена. На этот раз мусор складывали не возле ворот в Горсаду, а в контейнеры на территории театра.

Также сегодня активисты принесли 10 саженцев: 2 рябины, а остальные – ясени, и завезли чернозем, чтобы посадить деревья. А землю, которая уже была на территории, просеяли.

Практически четыре часа понадобилось участникам субботника только для расчистки территории под высадку деревьев. После того, как дерево посадили, их полили, оформили приствольные круги и оградили досками.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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