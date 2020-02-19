Одесситы в составе кулинарной сборной Украины отличились на мировых состязаниях

С 14 по 19 февраля в Штутгарте проходили 25-е Кулинарные Олимпийские игры, в которых впервые принимала участие украинская юношеская сборная.

Мы уже писали, что так сложилось, что вся команда состояла из одесситов, а возглавил ее 15-летний повар Илья Васютинский.

Сегодня уже можно подвести итоги. Капитан команды рассказал, что нашей сборной вручили специальные дипломы, так как она немного не дотянула до третьего места.

“Мы получили 68 баллов и нам не хватило 2 балла до бронзы. Но в одном я уверен точно, что через четыре года вы услышите о том, что Украина – новый чемпион IKA Culinary Olympic Games”, – написал Илья в своем Facebook.

Фото: Илья Васютинский, Facebook

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