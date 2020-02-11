Одесситы представят Украину на Олимпийских кулинарных играх в Штутгарте

С 14 по 19 февраля 2020 года в немецком городе Штутгарт пройдут юбилейные 25 Олимпийские кулинарные игры. Команда из Украины будет принимать участие в них впервые. Нашу страну представит юношеская сборная, которую собрал 15-летний одессит Илья Васютинский. Несмотря на свой юный возраст, Илья уже несколько лет активно занимается кулинарией, был финалистом шоу “Мастер шеф. Дети”.

Олимпийская команда состоит из одиннадцати человек – поваров и помощников. Так вышло, что все они из Одессы и работают в известных одесских ресторанах.



Ребята будут соревноваться с участниками из 60 стран мира. Конкурсное меню будет построено на уникальных блюдах и гастрономической истории Украины.

Наша команда представит себя в категориях: “Restaurant of Nations”, “IKA Buffet”. О сложности и серьезности соревнований говорит тот факт, что юные повара должны за 8 часов приготовить 60 меню по три разных блюда в каждом – 180 блюд в общей сложности! А для IKA Buffet команда должна также за 8 часов приготовить и подать фуршет на 12 персон в который входят: закуска, плато из морепродуктов, горячее – блюдо из кролика и десерты.

Еще одна сложность в том, что по условиям игр, продукты надо покупать только на месте. Т.е. вкус и свойства овощей, мяса, фруктов, молочной продукции будут другими, не такими, как на родине.

За событиями на Олимпийских кулинарных играх можно будет следить на официальном сайте, а прямые трансляции смотреть на канале Олимпийского ТВ.

Фото: Борис Бухман и Gastroshow Ukraine

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