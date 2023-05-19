Одесситы спасли контуженного ястреба от стаи ворон (фото, видео)

Спасенную птицу отнесли в Одесский зоопарк, где ее реабилитацией занялись специалисты орнитологи. Восстановление проходит успешно и летающего хищника скоро выпустят.

Об этом сообщил прессе директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Птица, которую спасли — осоед. Относится к семейству ястребиных. Питаются они преимущественно личинок ос и шмелей. Из-за этого и получили свое название.

Спасенный осоед контужен. Игорь Беляков предполагает, что птица во время полета ударилась обо что-то. К тому же, досталось ястребу и от стаи ворон, которые атаковали его уже не земле. Об этом рассказали девушки, которые принесли его в зоопарк.

Но у спасенного осоеда хорошая динамика. Спустя сутки пребывания в зоопарке, он уже начал летать по вольеру.

Поэтому орнитологи дают хорошие прогнозы по выздоровлению, и после реабилитации дикая птица снова будет на свободе.

Одесситы часто спасают и приносят в зоопарк птиц и животных. Это, как правило, вороны, ласточки, хищники, но также попадаются змеи и черепахи. Для них в учреждении даже устроили отдельный реабилитационный центр.

Там животных не приручают, они остаются дикими, чтобы после лечения и реабилитации их выпускают в дикую природу.

Напомним, недавно одесские патрульные спасли в Херсонской области совенка Мавика, пострадавшего от российского артобстрела. Он тоже проходит реабилитацию в зоопарке.

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