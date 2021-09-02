Юбилеи Одессы: Одесская обсерватория. 150 лет славной истории

К Дню города «Одесская жизнь» подготовила рассказ об Одесской обсерватории – одной из трех достопримечательностей города, которые в 2021 году отмечают юбилей.

В этом году у Одессы сразу три юбилея — 210 лет городскому освещению, 180 лет со дня открытия Потемкинской лестницы и полтора века Одесской обсерватории. За этими датами стоят важные вехи истории города, который рос, развивался и хорошел, стойко выдерживая природные бедствия и козни недоброжелателей.

Одесская обсерватория появилась, когда городу было всего 77 лет. Чтобы создать благоприятную обстановку для исследований, ее сотрудники первым делом стали высаживать деревья. Поэтому можно смело сказать, что основу современного парка Шевченко заложили одесские астрономы.

Результаты работы обсерватории были впечатляющими: более века назад одесские ученые создали первую гравиметрическую карту страны, провели первую геодезическую съемку лиманов, городских улиц и береговых склонов, стали изучать оползни и приливы. В «биографии» Одесской обсерватории есть даже такой замечательный факт: было время, когда она работала как главная государственная астрономическая обсерватория страны.

Во время Второй мировой войны, когда город оккупировали румынские части, оказалось, что среди офицеров много тех, кто учился по книгам директора обсерватории Константина Покровского. Он не успел эвакуироваться, и румыны поставили у его дома охрану, чтобы профессор мог спокойно работать. Это, кстати, спасло техническую базу учреждения от разграбления.

В коллекции одесских ученых находится самое большое количество снимков с изображением звездного неба — после Гарварда и Зонненберга. Сегодня обсерватория занимается исследованием комет и метеоров, переменных звезд и Солнца, изучает эволюцию звезд и работает над возможностью измерения скорости света. А еще создает самые современные телескопы, два из которых установлены в Туркменистане и Словакии. Кстати, в прошлом веке одесситы были единственными в стране, кто собирал телескопы самостоятельно. В настоящее время обсерватория является подразделением Одесского национального университета, а также коллективным членом Украинской Астрономической ассоциации.

Раннее мы рассказывали о Потёмкинской лестнице, которая в 2021 году празднует свой юбилей.