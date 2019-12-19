Одесская обсерватория приглашает в гости к Святому Николаю

С 19 по 24 декабря детей и взрослых приглашают в Одесскую обсерваторию, где открывается резиденция Святого Николая.

Во время праздничной встречи малыши познакомятся со Святым Николаем и его помощниками, пообщаются с ними и поиграют в занимательные игры. Также гости резиденции смогут посмотреть на главный экспонат обсерватории — старинный телескоп и посетить планетарий, купол которого на время превратится в экран для демонстрации познавательных фильмов о космосе.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (098) 987-61-79.

Время работы с 11.00 до 15.00.

Стоимость посещения резиденции 100 грн.

Фото: Артем Виноградов

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