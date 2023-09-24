Одесситы снова останутся без света – адреса на 24 сентября

Сегодня, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, часть Одессы снова останется без света из-за ремонтно-профилактиеских работ, которые проводит ДТЭК.
Так, с 9:00 прекращено электроснабжение абонентов Центрального РЭС, в частности, такие адреса:
- Амвросия Бучмы ул., 3-29;
- Ангарская ул. 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 37;
- Базарная ул., 7-28;
- Бородинская ул., 104-153;
- Бородинский пер., 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;
- Братская ул., 1-14;
- Дунайская ул., 1-36;
- Экономический пер., 2;
- Казанская ул., 1-25;
- Курганская ул., 1-20;
- Магистральная ул. 84А-122;
- Николая Аркаса ул., 81В-164;
- Озерная ул., 1-13;
- Патриотическая ул., 107-160;
- Петра Лещенко ул., 2-107;
- Фонтанская дорога ул., 39, 41.
Работы продлятся до 19:00.
Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.