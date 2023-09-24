Одесситы снова останутся без света – адреса на 24 сентября

Так, с 9:00 прекращено электроснабжение абонентов Центрального РЭС, в частности, такие адреса:

Работы продлятся до 19:00.

Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.