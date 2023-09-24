Одесити знову залишаться без світла – адреси на 24 вересня

Сьогодні, в неділю, 24 вересня 2023 року, частина Одеси знову залишиться без світла через ремонтно-профілактичні роботи, які проводить ДТЕК.
Так, з 9:00 припинено електропостачання абонентів Центрального РЕМ, зокрема такі адреси:
- Амвросія Бучми вул., 3-29;
- Ангарська вул. 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 37;
- Базарна вул., 7-28;
- Бородинська вул., 104-153;
- Бородинський пров., 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;
- Братська вул., 1-14;
- Дунайська вул., 1-36;
- Економічний пров., 2;
- Казанська вул., 1-25;
- Курганська вул., 1-20;
- Магістральна вул. 84А-122;
- Микола Аркаса вул., 81В-164;
- Озерна вул., 1-13;
- Патріотична вул., 107-160;
- Петра Лещенка вул., 2-107;
- Фонтанська дорога вул., 39, 41.
Роботи триватимуть до 19:00.
Але навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.