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Одесситы снова могут остаться без света – названа причина

Одесситы снова могут остаться без света – названа причина

Завтра, в воскресенье, 5 марта, а также в понедельник, 6 марта 2023 года, в Одессе снова возможны отключения света. Почему это возможно в то время как дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 21 день подряд и пока не прогнозируется, пояснили в компании «Укрэнерго».

Как сообщается, завтра, 5 марта, ремонтные бригады «Укрэнерго» начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые, по словам энергетиков, позволят повысить надежность питания Одесского региона. Подготовительные работы уже начались.

«Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления.
Работы производятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу, которые могут произойти во время проведения ремонтных работ»,

– говорится в сообщении.

О завершении работ «Укрэнерго» сообщит дополнительно.

Как сообщалось ранее, после масштабной аварии на высоковольтной линии 27 февраля Одессу запитали по временной схеме.

Напомним, утром понедельника 27 февраля из-за масштабной аварии на высоковольтной линии Одесса и Одесский район остались без света. Одновременно прекратилась подача воды в дома одесситов и остановился электротранспорт. К вечеру того же дня электроснабжение восстановили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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