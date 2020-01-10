Одесситы смогут в 18 лет устроиться на работу в патрульную полицию

Попасть на службу в полицию теперь можно на два года раньше. Так, до сих пор туда принимали сотрудников, которым исполнилось не меньше 20 лет.

А с января наступившего года минимальный возраст снизили. Это значит, что стать патрульным полицейским можно будет, начиная с 18 лет. А вот после 40 в полицейские уже брать не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что для того, чтобы попасть на службу, нужно принести документы о полном общем среднем или высшем образовании, об отсутствии судимости и водительское удостоверение категории «В».

Будущим сотрудникам полиции также придется быть готовым попасть по распределению в другой город Украины.

За работу полицейским предлагают от 12 тысяч гривен в месяц, 30 дней в году оплачиваемого отпуска. Сотрудники полиции и их семьи смогут бесплатно лечиться в медучреждениях МВД, а также получать с 75%-й скидкой путевку в санаторий для себя и для родных за полцены. Если работа станет причиной ухудшения здоровья или травмы, полицейскому и его родным обещают гарантированную материальную помощь.

Кроме того, у сотрудника патрульной полиции есть шанс получить в лизинг квартиру или съемное жилье за счет служебной структуры.

Фото: img7.eadaily.com

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