Одесситы массово откликнулись на просьбу сдавать кровь пострадавшим при пожаре

Одесская областная станция переливания крови не справляется с большим количеством людей, желающих сдать кровь пострадавшим при пожаре в одесском колледже.
Сдать кровь в четверг в Бисквитный переулок, 2 приехало очень большое количество людей. У здания станции сейчас негде припарковаться.
В самом зале сдачи крови установлено много столов, все они заняты.
Желающие помочь пострадавшим выстроились в очереди: они ожидают в коридорах и даже лестничных пролетах.
Однако станция переливания крови не может принять более 100 человек в день, поэтому всех желающих просят приходить завтра или на следующей неделе.
При этом многие недоумевают, почему станция переливания не работает по вечерам или даже круглосуточно в такой ситуации.
Фото: Виктория Кучурка, Артем Виноградов
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