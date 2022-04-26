Одесситы проводят в последний путь семью, убитую ракетой рашистов

Завтра, 27 апреля 2022 года, в Одессе состоится церемония прощания с семьей, трагически погибшей от ракеты российских нацистов.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Прощание с 3-месячной Кирой, ее мамой Валерией Глодан и бабушкой состоится с 11:00 до 12:30 в одесском Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе.

Напомним, Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты российской ракетой в своей квартире в Одессе в субботу, 23 апреля.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Одессе 23 апреля после прилета ракеты в жилой комплекс «Тирас» погибла молодая семейная пара, ожидавшая первенца.

Фото с Facebook-страницы Юрия Глодана