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Одесситы проводят в последний путь семью, убитую ракетой рашистов

Одесситы проводят в последний путь семью, убитую ракетой рашистов

Завтра, 27 апреля 2022 года, в Одессе состоится церемония прощания с семьей, трагически погибшей от ракеты российских нацистов.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Прощание с 3-месячной Кирой, ее мамой Валерией Глодан и бабушкой состоится с 11:00 до 12:30 в одесском Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе.

Напомним, Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты российской ракетой в своей квартире в Одессе в субботу, 23 апреля.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Одессе 23 апреля после прилета ракеты в жилой комплекс «Тирас» погибла молодая семейная пара, ожидавшая первенца.

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Фото с Facebook-страницы Юрия Глодана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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