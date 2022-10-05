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Одесситы помогают готовить к зиме поврежденные дома в Николаеве (фоторепортаж)

Одесситы помогают готовить к зиме поврежденные дома в Николаеве (фоторепортаж)

Одесские коммунальщики продолжают свою миссию по ликвидации последствий действий оккупантов в Николаеве.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В информации муниципалитета сказано, что сейчас идет плановая консервация пострадавших от обстрелов домов и подготовка их к зимнему сезону.

По словам пресс-службы одесской мэрии, работы очень много, но желание помочь братскому городу и его жителям – еще больше!

Николаев расположен ближе к линии фронта, чем Одесса, и российская армия может обстреливать его из РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также из ракетных комплексов С-300. Поэтому в городе много поврежденных домов. Одно из самых распространённых повреждений – выбитые окна. А впереди зима, и это приведет к потерям тепла. Поэтому к отопительному сезону городские власти стремятся законсервировать поврежденные квартиры.

одесситы помогают николаевцам
одесситы помогают николаевцам
одесситы помогают николаевцам
одесситы помогают николаевцам
одесситы помогают николаевцам
одесситы помогают николаевцам

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как волонтеры из Одессы помогали расчищать завалы в Николаевском драмтеатре после того как его обстреляли рашисты.

Еще мы рассказывали, что установки очистки воды, которые Одессе передали из японского города-побратима Йокогамы, отправили из нашего города в Николаев, который из-за обстрелов остался без водоснабжения. Также в Николаеве работают две одесские бригады по ремонту домов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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