Одесситы помогают готовить к зиме поврежденные дома в Николаеве (фоторепортаж)

Одесские коммунальщики продолжают свою миссию по ликвидации последствий действий оккупантов в Николаеве.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В информации муниципалитета сказано, что сейчас идет плановая консервация пострадавших от обстрелов домов и подготовка их к зимнему сезону.

По словам пресс-службы одесской мэрии, работы очень много, но желание помочь братскому городу и его жителям – еще больше!

Николаев расположен ближе к линии фронта, чем Одесса, и российская армия может обстреливать его из РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также из ракетных комплексов С-300. Поэтому в городе много поврежденных домов. Одно из самых распространённых повреждений – выбитые окна. А впереди зима, и это приведет к потерям тепла. Поэтому к отопительному сезону городские власти стремятся законсервировать поврежденные квартиры.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как волонтеры из Одессы помогали расчищать завалы в Николаевском драмтеатре после того как его обстреляли рашисты.

Еще мы рассказывали, что установки очистки воды, которые Одессе передали из японского города-побратима Йокогамы, отправили из нашего города в Николаев, который из-за обстрелов остался без водоснабжения. Также в Николаеве работают две одесские бригады по ремонту домов.