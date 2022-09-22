Волонтеры из Одессы расчищают завалы в Николаевском драмтеатре: его обстреляли

В ночь на 22 сентября рашисты обстреляли Николаевский драматический театр. Сейчас там вместе с местными коммунальщиками работают одесские волонтеры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

А министр культуры и иформационной политики Александр Ткаченко рассказал, что пострадал именно тот театр, работавший во время войны и обустроивший сцену в укрытии. К счастью жертв не было.

Еще министр привел в своем сообщении цитату Томаса Стернза Эллиота, которая, по его мнению, полностью описывает россию и ее отношение к культуре:

Россияне оказались первым народом нашего времени, что стал сознательно направлять культуру политически и брать под удар в любой точке культуру любого народа, над которым они стремятся установить господство. Чем высшего развития чужая культура достигает, тем совершеннее попытки ее уничтожить путем устранения среди покоренного населения тех элементов, которыми эта культура наиболее осознана.