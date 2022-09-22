Новости Одессы и Одесской области

Волонтеры из Одессы расчищают завалы в Николаевском драмтеатре: его обстреляли

Волонтеры из Одессы расчищают завалы в Николаевском драмтеатре: его обстреляли

В ночь на 22 сентября рашисты обстреляли Николаевский драматический театр. Сейчас там вместе с местными коммунальщиками работают одесские волонтеры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

А министр культуры и иформационной политики Александр Ткаченко рассказал, что пострадал именно тот театр, работавший во время войны и обустроивший сцену в укрытии. К счастью жертв не было.

Еще министр привел в своем сообщении цитату Томаса Стернза Эллиота,  которая, по его мнению, полностью описывает россию и ее отношение к культуре:

Россияне оказались первым народом нашего времени, что стал сознательно направлять культуру политически и брать под удар в любой точке культуру любого народа, над которым они стремятся установить господство. Чем высшего развития чужая культура достигает, тем совершеннее попытки ее уничтожить путем устранения среди покоренного населения тех элементов, которыми эта культура наиболее осознана.

Николаевский драмтеатр после обстрела Николаевский драмтеатр после обстрела Николаевский драмтеатр после обстрела

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить