Одесситы отметили бриллиантовую свадьбу походом в ЗАГС

Семья Ангеловых воспользовалась услугой “повторный брак”, еще раз узаконив отношения.
Георгий Васильевич Ангелов и его жена Анна Васильевна расписались 5 октября в Малиновском районном ЗАГСе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Одесской области.
Ангеловы познакомились в 1956 году, а три года спустя поженились. На днях семейная пара отметила 60-летие супружеской жизни. Поженить родителей второй раз решила одна из дочерей. Так оригинально она поздравила мать и отца с бриллиантовым юбилеем.
Фото: пресс-служба Главного теруправления юстиции в Одесской области