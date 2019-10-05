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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы отметили бриллиантовую свадьбу походом в ЗАГС

Одесситы отметили бриллиантовую свадьбу походом в ЗАГС

Семья Ангеловых воспользовалась услугой “повторный брак”, еще раз узаконив отношения.

Георгий Васильевич Ангелов и его жена Анна Васильевна расписались 5 октября в Малиновском районном ЗАГСе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Ангеловы познакомились в 1956 году, а три года спустя поженились. На днях семейная пара отметила 60-летие супружеской жизни. Поженить родителей второй раз решила одна из дочерей. Так оригинально она поздравила мать и отца с бриллиантовым юбилеем.

Повторный брак стал подарком дочери к юбилею

Повторный брак стал подарком дочери к юбилею

Фото: пресс-служба Главного теруправления юстиции в Одесской области

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