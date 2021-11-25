Одесситы на день останутся без газа – где и почему

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в Одессе временно отключат газоснабжение ряда потребителей в микрорайоне Таирова.

Как сообщает управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, газа не будет в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Варненская, 27а/2.

Так, с 8:00 до 17:00 часов без газа останутся потребители по следующим адресам:

Вас также может заинтересовать:

Фото: Freepik