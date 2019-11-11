На Общественный бюджет Одессы претендует высокотехнологичное “окно в Европу”

Необычный проект опубликовали на платформе “Социально активный гражданин”. Там появилось предложение с помощью новейших технологий установить связь с Европой в Одессе. Проект претендует на реализацию за счет Общественного бюджета в Одессе.

Авторы предлагают установить в городе два больших экрана – один на морвокзале, а второй – в районе пищевой академии. По задумке, каждый из них будет состоять из десяти 55-дюймовых LED телевизоров.

Инициаторы идеи рекомендуют оснастить экраны микрофонами, специальной защитой и обеспечить выход в интернет. Все эти приспособления в конечном итоге позволят из Одессы связываться напрямую с гражданами стран Европы.

Так, авторы считают, что, общаясь с европейцами, кто-то сможет перенять их полезный опыт, а другие подтянут иностранные языки.

Чтобы реализовать такой проект, по подсчетам, понадобится примерно миллион гривен.

К слову, подобные экраны уже готовятся установить в некоторых европейских городах, например, в Барселоне и Милане.

Фото: fotooboi.org.ua

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