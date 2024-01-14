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Одесситы и побегали, и собрали деньги для военных (фото)

Одесситы и побегали, и собрали деньги для военных (фото)

Сегодня, в воскресенье, 14 января, в Одессе состоялся благотворительный забег Winter Run. В ходе спортивного события собирали средства для 35-й бригады морской пехоты им. М. Остроградского.

Забег состоял из нескольких дистанций: пять, десять километров и один километр для детей. В нем приняли участие 80 бегунов. Участники стартовали в парке Шевченко.

Зимний забег в парке Шевченко в Одессе

Забег Winter Run происходит уже третий год подряд, но со снегом – впервые. И из-за снега и льда кому-то пришлось непросто. По словам участников забега, для них это не столько соревнования, сколько дополнительная тренировка.

Участники забега Winter Run в Одессе

Изначально соревнования задумывались как часть тренировочного процесса и событие, объединяющее любителей бега. Но сегодня у мероприятия была еще одна немаловажная цель, рассказал организатор мероприятия Александр Постик: «Поддерживать спортивный дух – это хорошо, но сейчас мы собираем деньги для 35-й бригады морской пехоты».

Всего в ходе забега удалось собрать 17 тыс. гривен, которые будут переданы военным.

Источник и фото: Суспiльне

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Редакция ПРОФИЛЬ

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