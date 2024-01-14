Новини Одеси та Одеської області

Одесити і побігали, і зібрали гроші для військових (фото)

Одесити і побігали, і зібрали гроші для військових (фото)

Сьогодні, у неділю, 14 січня, в Одесі відбувся благодійний забіг Winter Run. У ході спортивної події збирали кошти для 35-ї бригади морської піхоти ім. М. Остроградського.

Забіг складався з кількох дистанцій: п’ять, десять кілометрів та один кілометр для дітей. У ньому взяли участь 80 бігунів. Учасники стартували у парку Шевченка.

Зимовий забіг у парку Шевченка в Одесі

Забіг Winter Run відбувається вже третій рік поспіль, але зі снігом уперше. І через сніг та кригу комусь довелося непросто. За словами учасників забігу, для них це не стільки змагання, скільки додаткове тренування.

Учасники забігу Winter Run в Одесі

Спочатку змагання замислювалися як частина тренувального процесу та подія, що поєднує любителів бігу. Але сьогодні у заходу була ще одна важлива мета, розповів організатор заходу Олександр Постік: «Підтримувати спортивний дух – це добре, але зараз ми збираємо гроші для 35-ї бригади морської піхоти».

Загалом у ході забігу вдалося зібрати 17 тис. гривень, які передадуть військовим.

Джерело та фото: Суспiльне

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати