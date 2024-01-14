Одесити і побігали, і зібрали гроші для військових (фото)

Забіг складався з кількох дистанцій: п’ять, десять кілометрів та один кілометр для дітей. У ньому взяли участь 80 бігунів. Учасники стартували у парку Шевченка.

Забіг Winter Run відбувається вже третій рік поспіль, але зі снігом уперше. І через сніг та кригу комусь довелося непросто. За словами учасників забігу, для них це не стільки змагання, скільки додаткове тренування.

Спочатку змагання замислювалися як частина тренувального процесу та подія, що поєднує любителів бігу. Але сьогодні у заходу була ще одна важлива мета, розповів організатор заходу Олександр Постік: «Підтримувати спортивний дух – це добре, але зараз ми збираємо гроші для 35-ї бригади морської піхоти».

Загалом у ході забігу вдалося зібрати 17 тис. гривень, які передадуть військовим.

Джерело та фото: Суспiльне