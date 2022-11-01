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Одесситу не понравился будущий зять и он ударил его ножом

Одесситу не понравился будущий зять и он ударил его ножом

В Одессе полицейские задержали пожилого мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений жениху своей дочери.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правонарушитель ударил потерпевшего ножом в живот. Молодого человека госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и кишечника.

О происшествии полицейским сообщили горожане, обнаружившие раненого молодого человека во дворе возле многоквартирного дома по улице Жолио-Кюри.

Выехав по указанному адресу, правоохранители установили: потерпевший был у отца своей невесты. Мужчины выпили и во время застолья поссорились. В ходе конфликта хозяин схватил кухонный нож и нанес им гостю удар в живот. Потерпевший, весь в крови, вышел из квартиры на улицу, где на него обратили внимание прохожие. Молодые люди немедленно вызвали «скорую».

Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Нетрезвый мужчина не смог объяснить свой поступок.

С места происшествия стражи порядка изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Фигуранту о подозрении в тяжелом телесном повреждении. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области отчим задушил пасынка. Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали 59-летнюю женщину по подозрению в убийстве сына.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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