Одеситу донарахували півмільйона гривень за газ: що показав лічильник

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому 28 лютого 2024-го.

У матеріалах справи повідомляють, що ще в серпні 2021-го під час перевірки газового лічильника працівники “Одесагаз” знайшли на ньому подряпини. Прилад обліку відправили на експертизу, яка виявила “несанкціоноване втручання в роботу лічильника.

Фахівці встановили, що порушено цілісність заводського клейма, відбиток клейма встановленої пломби не відповідає відбитку клейма заводу виробника. Навколо пломби “на аверсі та реверсі є підколи та подряпини”.

Річ у тім, що в Кодексі газорозподільних мереж передбачено, що в разі втручання в роботу лічильника користувачеві мають провести донарахування. Тому компанія “Одесагаз” провела перерахунок, нарахувавши через порушення максимальний обсяг.

Звісно, клієнт платити відмовився. Тому “Одесагаз” звернулися до суду. Суд ухвалив таке рішення: “Стягнути на користь АТ “Одесагаз” донарахування необлікованого обсягу природного газу в сумі 503 636,32 грн”. Фактично одесит клієнт або виграє апеляцію, або буде змушений сплатити борг.

Нагадаємо, у «Нафтогазi» повідомили, що з 1 січня 2024 року тариф на газ складе 7,96 грн за кубометр, тобто ціни не зміняться як мінімум до кінця опалювального сезону-2024..

Щоб не отримати платіжку з помилкою, необхідно самостійно вносити показання лічильника з 28-го по 5-е число щомісяця. Навіть якщо ви не живете в будинку і не користуєтеся газом, але не хочете його відключати, щомісяця потрібно подавати актуальне свідчення лічильника (навіть якщо за місяць цифра не змінилася).