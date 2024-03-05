Новини Одеси та Одеської області

Одеситу донарахували півмільйона гривень за газ: що показав лічильник

Одеситу донарахували півмільйона гривень за газ: що показав лічильник

Через знайдені пошкодження і подряпини на лічильнику Київський районний суд Одеси зобов’язав одесита доплатити за використаний газ 503,6 тисяч гривень.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому 28 лютого 2024-го.

У матеріалах справи повідомляють, що ще в серпні 2021-го під час перевірки газового лічильника працівники “Одесагаз” знайшли на ньому подряпини. Прилад обліку відправили на експертизу, яка виявила “несанкціоноване втручання в роботу лічильника.

Читайте також: Запитання – відповідь: хто і як перевіряє роботу лічильника газу?

Фахівці встановили, що порушено цілісність заводського клейма, відбиток клейма встановленої пломби не відповідає відбитку клейма заводу виробника. Навколо пломби “на аверсі та реверсі є підколи та подряпини”.

Річ у тім, що в Кодексі газорозподільних мереж передбачено, що в разі втручання в роботу лічильника користувачеві мають провести донарахування. Тому компанія “Одесагаз” провела перерахунок, нарахувавши через порушення максимальний обсяг.

Звісно, клієнт платити відмовився. Тому “Одесагаз” звернулися до суду. Суд ухвалив таке рішення: “Стягнути на користь АТ “Одесагаз” донарахування необлікованого обсягу природного газу в сумі 503 636,32 грн”. Фактично одесит клієнт або виграє апеляцію, або буде змушений сплатити борг.

Читайте також: “Третя платіжка” за газ: яких витрат очікувати українцям?

Нагадаємо, у «Нафтогазi» повідомили, що з 1 січня 2024 року тариф на газ складе 7,96 грн за кубометр, тобто ціни не зміняться як мінімум до кінця опалювального сезону-2024..

Щоб не отримати платіжку з помилкою, необхідно самостійно вносити показання лічильника з 28-го по 5-е число щомісяця. Навіть якщо ви не живете в будинку і не користуєтеся газом, але не хочете його відключати, щомісяця потрібно подавати актуальне свідчення лічильника (навіть якщо за місяць цифра не змінилася).

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
[mistape]
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk