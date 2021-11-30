Одесситов зовут бесплатно обследоваться на ВИЧ и гепатиты

Завтра, 1 декабря 2021 года, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в Одессе пройдет акция по бесплатному тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.

Как сообщает пресс-служба городского совета, цель данной акции – проинформировать население о важности регулярного обследования на ВИЧ, а также поддержать людей, живущих с ВИЧ.

Статья по теме: Почему люди с ВИЧ не показывают свои лица

Где можно обследоваться на ВИЧ и гепатиты в Одессе

Так, с 10:00 пункт обследования населения на ВИЧ и вирусные гепатиты с помощью быстрых тестов будет развернут на Думской площади. Здесь все желающие смогут бесплатно и конфиденциально за 15 минут определить свой ВИЧ-статус.

В этот же день с 14:00 до 16:00 пункт тестирования на ВИЧ и гепатиты будет работать на Привокзальной площади.

В четверг, 2 декабря, с 10:00 до 13:00 пройти тестирование на ВИЧ и гепатиты в мобильной амбулатории смогут жители Черноморки по адресу: проспект Свободы, 90.

В другие дни бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти при посещении своего семейного врача, а также во всех городских медучреждениях Одессы.

Кстати, напомним, что по данным статистики, Одесская область стоит на первом месте в Украине по коинфекции ВИЧ и туберкулеза.

Фото: mosplod.ru