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Где в Одессе бесплатно провериться на ВИЧ, гепатиты и сифилис?

Где в Одессе бесплатно провериться на ВИЧ, гепатиты и сифилис?

В Одессе с 23 по 28 ноября все желающие смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Акция проводится по случаю Европейской недели тестирования на ВИЧ и гепатиты.

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Пройти тестирование и получить консультацию можно будет в мобильных и стационарных пунктах, сообщили в Одесском областном Центре общественного здоровья.

Мобильные пункты:

  • с 23 по 27 ноября с 10:00 до 17:00 – Консультационные центры БФ «Дорога к Дому» (ул. Колонтаевская, 46, ул. Приморская, 29, ул. Академика Королева, 31а);
  • 23 ноября с 12:00 до 14:00 – Одесский областной Центр общественного здоровья (Люстдорфская дорога, 1);
  • 27-28 ноября с 13:30 до 17:30 – Политех (проспект Шевченко, возле остановки на стороне «Макдональдса»);
  • 27-28 ноября с 13:30 до 17:30 – парк Шевченко (центральная аллея возле памятника Шевченко).

Стационарные пункты (в любой день в рабочее время):

  • городская клиническая больница №1» (ул. Мясоедовская, 32);
  • городская клиническая больница №5 (ул. Троицкая, 38);
  • городская клиническая больница №8 (Фонтанская дорога, 110);
  • городская клиническая больница №10 (ул. Малиновского, 61а);
  • городская клиническая больница №11 (ул. Академика Воробьева, 5г);
  • городская клиническая инфекционная больница (ул. Пастера, 5/7);
  • Одесский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД (ул. Мечникова, 132/7);
  • городской психиатрический диспансер (пер. 1-й Разумовский, 4);
  • клиника Святой Екатерины (Николаевская дорога, 144);
  • Одесский областной клинический медицинский центр (ул. Судостроительная, 1);
  • Одесский областной центр социально значимых болезней (ул. Леонтовича, 9/11; ул. Заболотного, 26; ул. Большая Арнаутская, 44).

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Фото: mosplod.ru

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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