Где в Одессе бесплатно провериться на ВИЧ, гепатиты и сифилис?

Одесские опорные больницы по COVID-19: как узнать о состоянии больного по телефону? В одесских опорных больницах по COVID-19 начали работать круглосуточные телефонные справки для родственников пациентов, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. Чтобы получить информацию о состоянии здоровья близкого человека, достаточно позвонить по телефону в любое время суток. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе осталось всего 50 больничных мест для зараженных COVID-19 В больницах Одессы осталось всего 50 коек для пациентов с CОVID-19. Такие данные по состоянию на 16:00 8 ноября сообщил официальный Телеграм-канал мэрии Одессы. Как сообщалось, в клиниках Одесской области заполнены более 70 процентов мест для больных COVID-19 ПОДРОБНЕЕ