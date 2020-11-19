Где в Одессе бесплатно провериться на ВИЧ, гепатиты и сифилис?

В Одессе с 23 по 28 ноября все желающие смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Акция проводится по случаю Европейской недели тестирования на ВИЧ и гепатиты.
Пройти тестирование и получить консультацию можно будет в мобильных и стационарных пунктах, сообщили в Одесском областном Центре общественного здоровья.
Мобильные пункты:
- с 23 по 27 ноября с 10:00 до 17:00 – Консультационные центры БФ «Дорога к Дому» (ул. Колонтаевская, 46, ул. Приморская, 29, ул. Академика Королева, 31а);
- 23 ноября с 12:00 до 14:00 – Одесский областной Центр общественного здоровья (Люстдорфская дорога, 1);
- 27-28 ноября с 13:30 до 17:30 – Политех (проспект Шевченко, возле остановки на стороне «Макдональдса»);
- 27-28 ноября с 13:30 до 17:30 – парк Шевченко (центральная аллея возле памятника Шевченко).
Стационарные пункты (в любой день в рабочее время):
- городская клиническая больница №1» (ул. Мясоедовская, 32);
- городская клиническая больница №5 (ул. Троицкая, 38);
- городская клиническая больница №8 (Фонтанская дорога, 110);
- городская клиническая больница №10 (ул. Малиновского, 61а);
- городская клиническая больница №11 (ул. Академика Воробьева, 5г);
- городская клиническая инфекционная больница (ул. Пастера, 5/7);
- Одесский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД (ул. Мечникова, 132/7);
- городской психиатрический диспансер (пер. 1-й Разумовский, 4);
- клиника Святой Екатерины (Николаевская дорога, 144);
- Одесский областной клинический медицинский центр (ул. Судостроительная, 1);
- Одесский областной центр социально значимых болезней (ул. Леонтовича, 9/11; ул. Заболотного, 26; ул. Большая Арнаутская, 44).
Читайте также: Как сделать ПЦР-тест в Одессе бесплатно?
Фото: mosplod.ru