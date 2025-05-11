Прогноз погоды в Одессе на 12 мая
В понедельник, 12 мая, в Одессе будет облачно. Ночью значительный дождь, днем небольшой дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
Температура морской воды 12-13°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 12 мая
По Одесской области завтра облачно. Ночью умеренный дождь, местами значительный, днем небольшой дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью видимость во время дождя 2-4 км.
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