Прогноз погоды в Одессе на 12 мая

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В понедельник, 12 мая, в Одессе будет облачно. Ночью значительный дождь, днем небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.

Температура морской воды 12-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 12 мая

По Одесской области завтра облачно. Ночью умеренный дождь, местами значительный, днем небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 12-17°С.

На автодорогах области ночью видимость во время дождя 2-4 км.

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