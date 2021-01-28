Одесситов снова просят не дать снести дачу Маразли

В воскресенье, 31 января, в Одессе запланирована очередная акция протеста на Лидерсовском бульваре против снова дачи Маразли.

Об этом сообщил одесский историк и краевед Александр Бабич.

«Друзья мои, Одесситы! В воскресенье нужно быть на Лидерсовском возле Дачи Маразли. У нас снова крадут город! У нас снова убивают память, красоту, историю… Приходите! Не сидите дома!», – призывает в Facebook историк.

Как поясняют организаторы мероприятия, сейчас дача Маразли – комплекс исторических зданий XIX века – находится под угрозой сноса. На данный момент почти весь участок обнесен забором. Постепенно происходят попытки уничтожить растущие там деревья.

Ранее неравнодушные горожане уже протестовали против застройки рекреационной зоны в декабре прошлого года. Тем не менее, общественники настаивают на повторной акции, так как в данном деле «появились новые факты». Также в ходе мероприятия будут собирать подписи под обращениями в различные государственные органы.

«Они хорошо научились игнорировать единичные обращения, но десятки и сотни заставляют их шевелиться», – отмечают организаторы.

Кроме того, как сообщается, планируемая стройка предполагает инвестиции, а акции протеста сигнализируют: со стройкой что-то не так. А это может дать инвесторам повод перепроверить ее законность.

Место встречи – Лидерсовский бульвар, 13. Начало акции – в 13:00.

Как сообщалось ранее, 15 января на территории дачи Маразли начали пилить деревья.

Ранее территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре 2020 года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

По данным общественников, на территории дачи Маразли хотят построить новые многоквартирные дома.

Фото: Facebook Александра Бабича