Новости Одессы и Одесской области

Одесситов снова просят не дать снести дачу Маразли

Одесситов снова просят не дать снести дачу Маразли

В воскресенье, 31 января, в Одессе запланирована очередная акция протеста на Лидерсовском бульваре против снова дачи Маразли.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщил одесский историк и краевед Александр Бабич.

«Друзья мои, Одесситы! В воскресенье нужно быть на Лидерсовском возле Дачи Маразли. У нас снова крадут город! У нас снова убивают память, красоту, историю… Приходите! Не сидите дома!», – призывает в Facebook историк.

Как поясняют организаторы мероприятия, сейчас дача Маразли – комплекс исторических зданий XIX века – находится под угрозой сноса. На данный момент почти весь участок обнесен забором. Постепенно происходят попытки уничтожить растущие там деревья.

Ранее неравнодушные горожане уже протестовали против застройки рекреационной зоны в декабре прошлого года. Тем не менее, общественники настаивают на повторной акции, так как в данном деле «появились новые факты». Также в ходе мероприятия будут собирать подписи под обращениями в различные государственные органы.

«Они хорошо научились игнорировать единичные обращения, но десятки и сотни заставляют их шевелиться», – отмечают организаторы.

Кроме того, как сообщается, планируемая стройка предполагает инвестиции, а акции протеста сигнализируют: со стройкой что-то не так. А это может дать инвесторам повод перепроверить ее законность.

Место встречи – Лидерсовский бульвар, 13. Начало акции – в 13:00.

Как сообщалось ранее, 15 января на территории дачи Маразли начали пилить деревья.

Ранее территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре 2020 года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

По данным общественников, на территории дачи Маразли хотят построить новые многоквартирные дома.

Фото: Facebook Александра Бабича

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить