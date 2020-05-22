Одесситов призывают поддержать в соцсетях медиков. Что такое флешмоб #ПідтримайМедика?

Одесский городской центр здоровья при поддержке департамента здравоохранения Одесского горсовета запустил в социальных сетях флешмоб #ПідтримайМедика. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Акция направлена на поддержку медицинских работников, которым сегодня ежедневно приходится работать в условиях пандемии и противостоять распространению коронавируса.

Присоединиться к флешмобу в поддержку медиков может каждый одессит. Для этого нужно разместить в социальных сетях соответствующее фото или видео с хештегом #ПідтримайМедика.

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