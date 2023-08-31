Одеситів закликають не вкладати гроші в “небезпечні” новобудови: адреси

Одеситів попереджають про небезпеку інвестування в незаконні об’єкти будівництва. Одну з таких новобудов днями зрівняли із землею.
Одеситів попереджають про небезпеку інвестування в незаконні об’єкти будівництва. Одну з таких новобудов днями зрівняли із землею.
Як повідомили у мерії Одеси, багатоквартирні та індивідуальні будинки розташовані за такими адресами:
- вул. Магістральна, 39а,
- вул. Магістральна, 44,
- вул. Магістральна, 38,
- вул. Магістральна, 96,
- вул. Горизонтальна, 24а,
- вул. Петра Лещенка, 40,
- провулок 1-й Кустанайський, 2,
- провулок 2-й Ползунова, 8а/22,
- вул. Патріотична, 25,
- вул. Патріотична, 28,
- вул. Умова, 5,
- 2-й Лазурний провулок, 8
На вказаних самовільно збудованих будинках виявлено такі порушення:
- нецільове використання земельної ділянки;
- немає вихідних даних із проєктування;
- не затверджено чи зовсім відсутня проєктна документація на будівництво багатоквартирних житлових будинків;
- немає дозвільних документів для будівництва багатоквартирних житлових будинків.
Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради вже звернулося до прокуратури, поліції, СБУ для вжиття відповідних заходів реагування.
Як повідомили в Управлінні, на підставі комісійного обстеження 23 серпня було ухвалено рішення про демонтаж новобудови на вул. Магістральна, 96. 29 серпня фахівці КП «Одеського міського проектно-виробничого бюро архітектури та містобудування» знесли нахаббуд разом із парканом.
Також у мерії готують судові позови про відміну реєстрації про початок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: вул. Патріотична, 25 та 28, вул. Горизонтальна, 24а, вул. Магістральна, 44, провулок 1-й Кустанайський, 2, провулок 2-й Ползунова, 8а/22.
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