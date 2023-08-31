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Одеситів закликають не вкладати гроші в “небезпечні” новобудови: адреси

Одеситів закликають не вкладати гроші в “небезпечні” новобудови: адреси

Одеситів попереджають про небезпеку інвестування в незаконні об’єкти будівництва. Одну з таких новобудов днями зрівняли із землею.

Одеситів попереджають про небезпеку інвестування в незаконні об’єкти будівництва. Одну з таких новобудов днями зрівняли із землею.

Як повідомили у мерії Одеси, багатоквартирні та індивідуальні будинки розташовані за такими адресами:

  • вул. Магістральна, 39а,
  • вул. Магістральна, 44,
  • вул. Магістральна, 38,
  • вул. Магістральна, 96,
  • вул. Горизонтальна, 24а,
  • вул. Петра Лещенка, 40,
  • провулок 1-й Кустанайський, 2,
  • провулок 2-й Ползунова, 8а/22,
  • вул. Патріотична, 25,
  • вул. Патріотична, 28,
  • вул. Умова, 5,
  • 2-й Лазурний провулок, 8

На вказаних самовільно збудованих будинках виявлено такі порушення:

  • нецільове використання земельної ділянки;
  • немає вихідних даних із проєктування;
  • не затверджено чи зовсім відсутня проєктна документація на будівництво багатоквартирних житлових будинків;
  • немає дозвільних документів для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради вже звернулося до прокуратури, поліції, СБУ для вжиття відповідних заходів реагування.

Як повідомили в Управлінні, на підставі комісійного обстеження 23 серпня було ухвалено рішення про демонтаж новобудови на вул. Магістральна, 96. 29 серпня фахівці КП «Одеського міського проектно-виробничого бюро архітектури та містобудування» знесли нахаббуд разом із парканом.

Також у мерії готують судові позови про відміну реєстрації про початок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: вул. Патріотична, 25 та 28, вул. Горизонтальна, 24а, вул. Магістральна, 44, провулок 1-й Кустанайський, 2, провулок 2-й Ползунова, 8а/22.

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