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Одесситов призывают мечтать и делиться позитивом: в Одессе стартует интересный флешмоб

Одесситов призывают мечтать и делиться позитивом: в Одессе стартует интересный флешмоб

17 ноября в Одессе стартует урбан-инициатива #ОдесаМріє. Блогеры, лидеры мнений будут делиться своими мечтами в соцсетях. Также организаторы призывают поддержать флешмоб всех одесситов.

Как сообщают организаторы, чтобы присоединиться к флешмобу, достаточно рассказать о своей мечте в видео для ТикТок, Youtube Shorts, Instagram Reels или написать пост в Facebook. А чтобы все могли найти и поддержать мечты друг друга, нужно использовать хештег #ОдесаМріє или латиницей #OdesaMrie.

Кроме того, блоггеры, участники инициативы, с 17 по 24 ноября будут появляться в известных местах Одессы, таких как: Городской сад, Дерибасовская, Приморский бульвар, у моря и т.д. На этих локациях они у прохожих одесситов будут спрашивать их мечты в формате блицинтервью и выкладывать видеоответы в соцсетях.

Также к инициативе присоединятся девять детей-переселенцев, которые занимаются на курсах видеоконтента от благотворительного фонда «Каритас». Дети будут спрашивать взрослых о мечтах прямо на улице и таким образом будут практиковаться в медийном деле, а также получат поощрительные призы.

Я живу в Одессе и очень люблю путешествовать. Каждый раз, когда я вижу количество туристов в других городах, я мечтаю, что однажды их будет так же много и в Одессе, — рассказывает одесситка и блогер Юля Карабаджак. — Я мечтаю увидеть длинные очереди в Оперный театр, наши музеи и рестораны. Я мечтаю, чтобы одесский 20 трамвай стал еще одной визитной карточкой города и ради него приезжали со всего мира. Я мечтаю, чтобы Одесса стала мечтой, которая воплотилась бы в реальность. Потому что Одесса – это праздник, который всегда с тобой. А о чем мечтаете вы?

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Для старта инициативы мы выбрали 17 ноября – Международный день студентов и день философии. Особенно хорошо мечтается в юности, однако место для мечты есть в любом возрасте. Ибо мечта — это скорее не о конкретном результате, а об умении быть человеком и хранить искру Божью, —

говорит одессит и соорганизатор акции Денис Самигин.

В обществе накопилось много болей. Мы живем в постоянном стрессе от войны и неопределенности, что будет завтра. Но, несмотря на все сложности, выпавшие на долю Украины, каждый из нас способен влиять на свою жизнь и мир вокруг и изменять его. Будущее начинается с мечты,

говорит организатор акции Максим Пилипенко.

Организаторы надеются, что через флешмоб Одесса мечтает одесситам удастся подбодрить друг друга положительной энергией и передать эстафету оптимизма другим городам Украины.

Иллюстрацию к инициативе #ОдесаМріє создала известная дизайнер харьковчанка Маричка Рубан.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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